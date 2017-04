Rusi, parukeri profesionist pret flokët e klientëve me sëpatë (VIDEO)

Shtuar më 25/04/2017, ora 11:24

Një paruker rus në Siberi, Novosibirski, i pret flokët klientëve me sëpatë.Daniil Istomin, pretendon se është më e lehtë të presësh flokët me sëpatë se sa me gërshërë.Videoja e parukerit të guximshëm është bërë virale në rrjete sociale ndërsa shumë i tremben kësaj mënyre të çuditshme të prerjes së flokëve."Unë mora disa informacione bazë mbi gjeometrinë, i kombinova ato me profesionin tim dhe i ndryshoj këndet duke krijuar variacione të ndryshme me modelet"-është shprehur ai.Danil u bë popullor pasi video ku i priste flokët një gruaje u shfaq nga një program televiziv amerikan. /albeu.com/