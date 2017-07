Ruani ngjyrën e lëkurës me këto veprime

Shtuar më 27/07/2017, ora 17:54

Nëse doni që ngjyra e çokollatës t'ju rrijë në lëkurë edhe pasi jeni kthyer nga pushimet atëherë ndiqni këto këshilla: Ushqyerja e mirë, me të gjitha frutat e perimet e stinës është e rëndësishme përpara dhe pas ekspozimit në diell. Më të dobishmet janë frutat ngjyrë portokalli si pjeshka, kajsitë apo pjepri. Frutat e thata dhe vaji i ullirit janë po aq të nevojshëm për shkak të vitaminës B dhe E. Zakonet e mira në tryezë nuk do të të lënë asnjëherë në baltë.Mos bëni dushe me ujë të nxehtëSë pari duhet të shmangni ‘zhytjet’ e gjata në vaskë dhe të praktikoni dushet e shpejta me ujë relativisht të ftohtë.Mos përdorni sfungjerin dhe zgjidhni shampon e duhurSë pari duhet të dini që edhe zgjedhja e shampos ka rolin e saj. Prania e alkoolit në të apo aromave të shtuara, ndikon në zbehjen e ngjyrës.E mira është të përdorni vajrat esencialë dhe, në çdo rast, të mos e fërkoni trupin me sfungjer apo të bëni scrub-e të ndryshme. Nëse ju janë bërë të domosdoshme, atëherë zgjidhni pastruesit e lëkurës pa grimcat që depërtojnë thellësisht në të.Përdor vajrat e duhurPërzierjet e vajrave nuk do të të ndihmojnë vetëm për të ruajtur ngjyrën por edhe për të pasur lëkurë të shëndetshme që do të bjerë menjëherë në sy. /albeu.com/