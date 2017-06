Ronela rrëfen cfarë urren tek meshkujt, do habiteni

Shtuar më 17/06/2017, ora 14:54

Magazine ku e drejtpërdrejtë si gjithmonë, foli pa doreza për gjërat që e besdisin dhe marrëdhënien e saj me meshkujt Krejtësisht e lirshme dhe pa komplekse Ronela u shpreh se ajo nuk do ndryshonte për askënd dhe se askush nuk do “ia mblidhte dot”. Pyetja e nënkuptuar e gazetarit Ervin Kurti nëse ajo kishte dike, Ronela iu përgjigj duke hyrë drejt e në temë.“Ky do te dali nëse kam dikë që ma mbledh apo jo. Edhe nëse e kam nuk ma mbledh dot njeri.Ktu është idea”-sqaroi ajo.Gjatë bisedës Ronela tregoi gjithashtu se nuk e toleronte dot injorancën tek meshkujt dhe mungesën e xhentilesës.“Ulesh me një mashkull në tavolinë, iu flet për nje libër a një poezi dhe nuk merr asnje përgjigje.”-vazhdoi ajo duke treguar se te patneri i saj kurrë nuk do e toleronte diçka të tillë./albeu.com/