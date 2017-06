Rikthehen bluzat me shpatulla të zbuluara

Shtuar më 28/06/2017, ora 17:14

Këtë sezon veror, në fushën e modës u vu re se bluzat me shpatulla të hapura janë rikthyer sërish dhe mund të themi pa frikë se janë kryefjala e kësaj pranvere.Të bukura, të rehatshme, joshëse, me ngjyra dhe materiale nga më të ndryshmet duke filluar nga të pambuktat, mëndafshi dhe materiali lino.Të përshtatshme për t'u veshur në çdo moment të ditës, këto bluza mund të kombinohen me çdo gjë dhe të plotësojnë më së miri look-un tuaj.Nëse nuk keni akoma një të tillë duhet ta blini sa më parë, ndërkaq shikoni kombinimet e mëposhtme dhe pse jo ''kopjojini'' në të përditshmen tuaj. /albeu.com/