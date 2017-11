Recetat unike të gjyshes për dhimbjet e fytit

Shtuar më 07/11/2017, ora 23:56

Recetat e gjyshes janë gjithmonë çelsi drejt shërimit kur jemi sëmurë. Por nëse ka diçka që vërtet të besdis kur je sëmurë është dhimbja e fytit . Por gjyshet kanë menduar edhe për këtë duke sjellë këto receta për ne :1. Gargarë me ujë dhe kripë: Kjo është receta klasike që kanë gjyshet për lehtësimin e dhimbjeve të fytit . Në një gotë shtoni 200 ml ujë të vakët dhe 1 lugë çaji kripë të jodizuar.Përziejini vazhdimisht derisa të tretet kripa dhe bëni gargarë gjatë gjithë ditës. Shija mund të mos jetë shumë e këndshme, por na besoni..do të funksionojë menjëherë. Ky trajtim i thjeshtë lufton inflamacionin e mukozës së membranës së fytit 2. Recetë me mjaltë dhe limon: Një nga antibiotikët më të mirë natyrorë për të lehtësuar dhimbjen e fytit është kombinimi i mjaltit dhe limonit pasi lufton mikroorganizmat që shktojnë infeksionin e fytit , si dhe shërben në të njëtën kohë për të qetësuar kollën dhe problemet me frymëmarrjen.Në një enë shtoni lëngun e një kokrre limoni dhe dy lugë gjellë mjaltë natyral. Përziejini bashkë dhe konsumojini ashtu çdo mëngjes dhe mbrëmje, ose tretini në ujë dhe mund t’i pini gjatë gjithë ditëssipas Living.3. Recetë me mjaltë dhe kanellë: Edhe në këtë recetë nuk mund të mungonte mjalti, i cili njihet ppr vlerat e shumta ushqyese. Jo më pak e rëndësishme është kanella e cila ka në përmbajtjen e saj antioksidantë dhe përbërës me veti antiinflamatore.Kombinimi i të dyjave dezinfketon laringun dhe lufton bakteret. Zieni një litër ujë dhe shtoni në të 3 lugë gjelle mjaltë dhe 3 lugë gjelle kanellë. Lëreni të vlojë edhe disa minuta të tjera duke e përzier vazhdimisht dhe pasi të jetë ftohur pijeni. /albeu.com/