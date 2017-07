Receta për akullore me lajthi

Shtuar më 31/07/2017, ora 17:48

Përbërësit▪ 100 gr lajthi▪ 170 gr sheqer▪ 6 të verdha vezësh▪ 3/4 litra qumësht▪ 1 paketë vanilje PërgatitjaFillimisht pjekim lajthitë në furrën e ngrohtë për 15-20 minuta. Më pas i heqim , eliminojmë lëkurën e tyre dhe i grijmë imët.Ziejmë qumështin dhe e aromatizojmë me vanilje . E përziejmë dhe më pas punojmë lajthitë e grimcuara me disa lugë qumësht. Shtojmë qumështin e mbetur duke e përzierë.Rrahim të verdhat e vezëve me sheqerin dhe kur përftohet një masë e fryrë shtojmë lajthitë. I vendosim në zjarr të ngadaltë duke i trazuar vazhdimisht. heqim kremin sapo fillon të marrë valë.Kur të jetë ftohur e hedhim në makinën e akullores për rreth 20 minuta. /albeu.com/