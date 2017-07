Receta natyrale që ju liron nga ilaçet e fabrikuara

Shtuar më 15/07/2017, ora 16:44

Kjo recetë që po ju rekomandojmë sot do t’ju ndihmojë të shmangni të gjithë llojet e tjera të ilaçeve, pasi është jashtëzakonisht efikase, thuhet në shkrimin që e transmeton Standard.Forcon sistemin tuaj imunitar dhe ju ndihmon të luftoni gripërat e zakonshëm.Mënyra e përgatitjes është shumë e thjeshtë:1 rrënjë xhenxhefili mesatar2 limona500 gr mjaltëPërgatitjaLajini limonët dhe copëtojini. Më pas qëroni xhenxhefilin dhe priteni në feta.Vendosini limonët dhe xhenxhefilin në një kavanoz xhami 1 l dhe shtoni dhe mjaltin, por lini pak hapësirë në majë.Mbylleni mirë kavanozin dhe lëreni mënjanë për një ditë, në mënyrë që përbërësit të lëshojnë lëngun e tyre. Mund ta mbani kavanozin në frigorifer 1-2 muaj dhe do të shihni që do të bëhet si masë xhelatinoze.Përdorimi: Për të rritur rekomandohet 2 lugë gjelle në ditë dhe 1-2 lugë çaji në ditë për fëmijët.Përdoreni këtë përgatitje fantastike për të forcuar shëndetin dhe për të shmangur çdo lloj sëmundjeje. /albeu.com/