Receta me mollë që parandalon kancerin

Shtuar më 29/10/2017, ora 23:06

MëngjesiMollëOmlet me djath Meze e lehtë e mëngjesitGjysmë filxhani me djathGjysmë filxhani me kos pa yndyrë.DrekaMollë2 filxhan me brokoli të avulluarGjysmë filxhani oriz të kaftë Meze e lehtë e drekësNdonjë frute tjetër ose sallatë.DarkaMollëSalmon të pjekur në skarëSallat të gjelbërPërparësitëMe ngrënien e një molle para secilit vakt ushqimi ju keni ndjesinë e ngopjes dhe zvogëlim të tendencë për të ngrënë më shumë se c’duhet.Mollet përmbajnë fibër që ndihmon në zvogëlimin e niveleve të kolesterinës.Mollet përmbajnë falvonoid që ndihmon në parandalimin e sëmundjes së zemrës, goditjes në tru dhe disa kancereve. /albeu.com/