Pse na hapet goja në mënyrë të pavullnetshme, dhe pse është ngjitëse

Shtuar më 19/04/2017, ora 16:34

Të gjithë e pyesim veten pse na ndodh shpesh te na hapet goja . A është ky një mekanizëm i pavullnetshëm?Mjeku parisien dr. Double, ka bërë me dije se hapja e gojës është e lidhur me rritjen e shpejtë të fëmijëve. Akoma ka disa anë të errëta dhe të pashpjegueshme.Hapja e gojës përbëhet nga 3 faza: frymëmarrje e thellë, gojë e hapur, e ndjekur nga një bllokim i frymëmarrjes, e ndjekur nga një nxjerrje e frymës e lehtë. Gjithçka ndodh në 3 deri 5 sekonda. Në fakt, akti i hapjes së gojës lejon lirimin e endorfinës, hormonit të mirëqenies. Në disa raste gjatë hapjes së gojës mund t’iu dalin lot nga sytë, duke qenë se stimulohet gjendra e lotit.Pra, hapja e gojës ndodh si përgjigje e temperaturave më të ulëta. E çuditshme! Thjeshtë, tendenca të na hapet goja kur dikujt tjetër i është hapur gjithashtu, reduktohet nga temperaturat më të ulëta.Çfarë i ndodh trurit kur na hapet Kur na hapet goja , nofullat shtrihen. Kjo e rrit rrjedhjen e gjakut në kafkë. Ashtu si një valë e madhe e ajrit mbush vrimat e hundës tuaj, ky gjak ftohet dhe dërgohet në trurin e përparmë, shkruan Psikologjia. Ky është një mekanizëm i thjeshtë termorregullues, i cili aktivizohet kur trurit i duhet pak pushim. Hapja e gojës mund të jetë ngjitëse në natyrë, në atë mënyrë që të freskojë trurin e një grupi të tërë. Nëse mikut afër jush po i hapet goja , ka gjasë që edhe ty të të hapet Hapja e gojës ekziston edhe në mbretërinë e kafshëve, por ne nuk e dimë pse. Teoria më e shpeshtë është se, hapja e gojës na lejon të thithim një sasi të madhe të oksigjenit, e cila do të na zgjojë. Nuk ka ndonjë dëshmi se, hapja e gojës ndryshon nivelin e oksigjenit në trup, gjë që e vë në pikëpyetje këtë teori. Në fakt, shkencëtarët kanë provuar të gjejnë një lidhje mes hapjes së gojës dhe funksionit të zemrës, por kanë gjetur shumë pak.Një teori e re që ka dalë kohët e fundit, flet për temperaturën e trurit dhe kjo e ka një kuptim. Hapja e gojës ka gjasë që ta freskojë trurin. Një eksperiment ka treguar se, mbajtja e një qeske të ftohtë në kokë, e ul tendencën për hapje goje. Kjo tregon lidhjet e para të hapjes së gojës me temperaturën.