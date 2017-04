Provoni këto 3 lëngje për pastrimin e mëlçisë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/04/2017, ora 16:25

Mëlçia është organ që më së shumti duron, kur e teprojmë me ushqim dhe lëngje, e nëse nuk punon si duhet, kjo në mënyrë negative reflekton edhe e organet e tjera.Mu për këtë shkas, është shumë me rëndësi që këtij organi t'i kushtohet vëmendje dhe t'ia siguroni kushtet për punë të pandërprerë. Në vijim ju paraqesim tri lëngje që e përtërijnë mëlçinë, të pastroni organizmin dhe ta përmirësoni shëndetin.DETOKS ME KURKUMË DHE XHENXHEFIL Përbërësit : 1/2 e lugës kurkumë, pak xhenxhefil të grirë, lëngun nga një limon, ½ e gotës ujë Përgatitja : Përzieni të gjithë përbërësit në blender . Sugjerohet të pini dy deri tri gota të këtij lëngu, kështu përmirësoni punën e mëlçisë dhe hidhni helmet jashtë organizmit.LËNGU ME ÇAJ DHE PEMË Përbërësit : Lëngun nga gjysmë limoni, 1/2 e gotës çaj të gjelbër, të ftohur, 1 banane të shtypur, kanellë Përgatitja : Të gjithë përbërësit i përzieni në blender këtij lëngu përshpejtojnë hedhjen e materieve të dëmshme nga organizmi.BOMBA E LARMISHME ME VITAMINA Përbërësit : 1 trangull, ½ e limonit, 1 spec, 1 mollë, gjethe të selinos Përgatitja : Të gjithë përbërësit i përzieni në blender dhe lëngu juaj për pastrimin e mëlçisë është i gatshëm. /albeu.com/