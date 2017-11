Prova se filmat vizatimorë thyejnë çdo ligj të realitetit (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/11/2017, ora 23:15

E bukura në filmat vizatimorë është se nuk kanë as barriera dhe as rregulla.Në botën e tyre as fizika, as matematika , as biologjia nuk kanë asnjë kuptim shkruan Albeu.com.Gjërat ndodhin sipas një rrjedhe të përzgjedhur dhe duke thyer çdo kornizë.Për më tepër mund të ndiqni galerinë më lart ku logjika duket se nuk ka qenë ditën e xhirimeve në terren. /albeu.com/