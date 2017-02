Probleme me imunitetin? Konsumoni portokall dhe kivi, rezultate mahnitëse

Shtuar më 28/01/2017, ora 14:21

Jeni person që prekeni nga shumë sëmundje dhe virozat? Me shumë siguri imuniteti juaj është i dobët. Në këtë artikull do t’ju njohim me kombinimin perfekt për një organizëm të çeliktë.Portokalli dhe kivi janë dy ndër frutat më të pasura me Vitaminën C, por kombinimi i tyre mund të bëjë mrekulli në rritjen e imunitetit të trupit tuaj dhe përfitimet në shëndet janë të mëdha.Një sallatë frutash me këtë kombinim do të ishte një mesvakt i shkëlqyer. Një tjetër mundësi është shtrydhja e këtyre dy frutave në sasi të barabarta dhe lëngu i freskët që përftohet, ka shije unike…veç vlerave që ka!Portokalli është gjerësisht i kultivuar në Shqipëri, së fundmi edhe kivi po kultiohet jo pak në vend, ndaj edhe mund të gjenden lehtësisht në çdo markatë.Sezoni i dimrit është piku i kultivimit të portokallit dhe këto muaj janë optimalët për ta pasur atë në tyrezë, pa shpenzuar shumë, ndaj mos e neglizhoni përdorimin e tij.Ndërsa kivi , ndonëse pikun e kultivimit e arrin në fund të vjeshtës, hyn në frutat që janë shndërruar në të preferuara edhe për shqiptarët, dhe tregut nuk i mungon asnjëherë.Duke qenë dy fruta që kultivohen në tokën tonë, mund të listohen ndër produktet cilësore dhe freskia e tyre është e garantuar./albe