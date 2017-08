Pini ujë me limon për të vrarë bakteriet

Shtuar më 06/08/2017, ora 23:08

Përpos ushtrimeve, me rëndësi të madhe është edhe hidratimi i organizmit – nga jashtë dhe brenda. Njerëzit që bëjnë një stil pasiv të jetës, pa aktivitet fizik, brenda vitit preken rreth katër herë nga ftohja.Nga ana tjetër , ata që çdo ditë ecin të paktën gjysmë ore, apo merren me ndonjë aktivitet tjetër fizik, preken nga ftohja vetëm një herë në vit, ka treguar studimi i Universitetit në Karolinën Jugore. Bile edhe gjatë ditëve të ftohta, më mirë është që të ushtrohet jashtë.Shumica e njerëzve, 90% të jetës së tyre jetojnë në ambiente të mbyllura plot me baktere, prandaj çdo mundësi për të qëndruar në ambient të hapur, është e mirëseardhur.Përpos ushtrimeve, me rëndësi të madhe është edhe hidratimi i organizmit – nga jashtë dhe brenda. Pirja e rregullt e ujit forcon imunitetin, kurse lagështia e ajrit i mbytë viruset, prandaj është me rëndësi që ajri në shtëpi të jetë i ngrohtë dhe i lagësht.Limoni është i pasur me kalium, i cili neutralizon sekretimin e tepërt të thartirës së lukthit. Për këtë shkak, lëngu i limonit, i përzier me ujë, me ndonjë lëng tjetër , me sallata, apo gjella, ndihmon rritjen e baktereve të dobishme, duke shkatërruar bakteret dhe viruset e dëmshme.Po ashtu, shkencëtarët kanë konstatuar se, nëse nga menyja juaj eliminoni sheqerin e përpunuar, atëherë do të keni një imunitet më të fuqishëm, do të keni më shumë energji dhe do të keni mendje më të kthjelltë. /albeu.com/