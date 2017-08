Pini ujë esëll për një muaj, rezultati

Shtuar më 02/08/2017, ora 17:50

Shumica e femrave të botës i bëjnë shpesh pyetjen vetes se çfarë bëjnë femrat japoneze, të cilat kanë një lëkurë të lëmuar dhe të shkëlqyeshme? Sekreti i bukurisë së këtyre femrave qëndronte tek kura e mëposhtme, ato pinin çdo ditë me stomakun e tyre esëll nga një gotë ujë.Prandaj për të mësuar më shumë rreth këtij sekreti të bukurisë së tyre lexoni këtë artikull se çfarë të ndihmon nëse përdorë këtë metodë:1) Ndiheni më të freskët dhe më të shëndetshme2) Përmirësim i metabolizmit3) Ndihmon për të humbur peshë4) Lëkura me anë të kësaj metode përmirësohet5) Përmirëson rënien dhe dendësinë e flokëve6) Redukton sëmundjetSi mund të veprojmë për të ndjekur metodën e mësipërme:• Duhet të konsumohen 4 gota ujë menjëherë pas zgjimit para larjes së dhëmbëve me stomakun tuaj bosh. Nëse e keni të vështirë për të konsumuar 4 gota ujë mund të filloni me një dhe më pas ta rrisni dozën.• Nuk duhet të konsumoni asgjë për 45 minutat në vazhdim• Pas 45 minutash ju mund të hani dhe të pini normalisht• Mos hani dhe mos pini asgjë pasi konsumoni vaktet e mëngjesit, drekës dhe darkës. /albeu.com/