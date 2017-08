Pija që ndihmon në heqjen e kolesterolit për 10 ditë

Shtuar më 15/08/2017, ora 19:58

Përveç që është shumë e shijshme, shega është edhe shumë e shëndetshme. Është e pasur me vitaminën C dhe ndikon si antioksidues. E pastron organizmin, i mbyt qelizat e kancerit dhe e forcon zemrën Ajo gjithashtu i pastron arteriet nga yndyrat dhe kripërat e tepërta.Më tej ajo parandalon sulmet dhe sëmundjet e zemrës dhe e ul nivelin e kolesterolit në gjak, transmeton gazetametro.net Hulumtimet thonë se shega është shumë e mirë për zemër. Kanë bërë një test ku kanë marr pjesë njerëzit më probleme të zemrës.U kanë dhënë shegë për të konsumuar dhe janë ushqyer shëndetshëm dhe sipas kësaj reostati ka dal që se e kanë marr vetën dhe që e kanë forcuar zemrën Një grua që ka pësuar sulm në zemër, ka treguar se mbasi e ka pirë këtë pije ajo ia ka forcuar zemrën , ia ka pastruar organizmin, mëlçinë, veshkat dhe organet të tjera. Për veç kësaj, ajo i mbyt edhe qelizat e kancerit dhe ka ndikim pozitiv mbi shumë sëmundje tjera.Kjo pije ka një shije shumë të mirë dhe është shumë e lehtë për ta përgatitur.Përbërësit e nevojshëm:3 mollë1 shegëMënyra e përgatitjes:Hiqjani lëvoren mollëve, preni në pjesë të vogla, ndërsa shegën e pastroni dhe bashkë me mollët i fusni në mikser. Shtoni pak ujë dhe përzieni.Lëngun e fituar e pini nga një gotë dy herë në ditë.