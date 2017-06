Pija që ju ndihmon me problemet e gjumit

Shtuar më 04/06/2017, ora 23:23

Miliona njerëz në mbarë botën përballem me problemet gjumit pothuajse çdo natë.Po ashtu miliona njerëz vuajnë nga insomnia që ndikon negativisht në jetën e tyre të përditshme.Por nëse nuk e keni ditur është një metodë natyrale e cila ju ndihmon me problemet gjumit e madje do të ju ndihmojë që të zgjoheni të nesërmen të freskët dhe në disponim të mirë.Kjo recetë përmban vetëm tre përbërës natyral dhe mënyra e përgatitjes së kësaj recete është e shpejtë, e lehtë dhe do të ju bëjë që të flini sikur foshnje, transmeton Klan Kosova.Përbërësit:¼ e lugës së çajit mjaltë e papërpunuar1/8 e lugës së çajit kripë deti1 lugë gjelle vaj kokosiTë gjithë përbërësit janë shumë efektiv dhe do të relaksojnë mendjen dhe trupin. Ky kombinim do të bëjë që të keni gjumë të rehatshëm.Si ta përgatsini këtë lëng Përzieni vajin e kokosit dhe mjaltin e më pas shtoni edhe kripën e detit. Përzieni mirë dhe është e gatshme.Konsumimi i këtij lëngu duhet të jetë në sasinë e një luge dhe më pas konsumojeni edhe një gotë ujë.Për rezultate sa më të mira, këtë lëng konsumojeni në kohë gjumi. /albeu.com/