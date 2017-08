Pija natyrale që shëron infeksionet urinare

Shtuar më 17/08/2017, ora 16:04

Kjo recetë e pijes që shëron funksionet e traktit urinar ka vlera shumë të mëdha ushqyese dhe ju vjen në ndihmë për këtë sëmundje. urinar janë më të zakonshme në mesin e grave sesa tek meshkujt.Këto infeksione shënojnë 8 milionë vizita në zyrën e mjekut çdo vit dhe trajtimi i tyre kushton më shumë se 1.6 miliardë dollarë.Për t’ju ardhur në ndihmë, ne do t’ju tregojmë këtë recetë sesi të përgatisni një pije shumë bazike për të shëruar infeksionet Përbërësit:2 filxhanë me boronicë të kuqe;2 portokalle;2 filxhanë me spinaq;2 degë selinoje;Përgatitja:Hidhini të gjithë përbërësit në një blender dhe pija juaj është gati. Këshillohet që ta konsumoni këtë 2 deri në 3 herë në ditë. /albeu.com/