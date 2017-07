Pija mrekullibërëse që largon celulitin

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:33

Konsumimi i kësaj pije zvogëlon ndjenjën e urisë, duke bërë që ju të konsumoni më pak. Ajo përmban vitamina, minerale, antioksidantë dhe është plotësisht natyrale.Për të krijuar këtë pije mrekulli ju duhen këto përbërës:- 2 lugë xhenxhefil- 10 gjethe mente- 1 kastravec- 500ml ujë natyral- 1 limonPërgatitja bëhet në këtë mënyrë:Prisni limonin dhe kastravecët në feta. Vendosini në një kavanoz me ujë dhe shtoni xhenxhefilin dhe gjethet e mentës. Më pas enën vendoseni në frigorifer dhe lëreni për një natë. Kjo pije do të pakësojë celulitin me 50% në 30 ditë. Pija e përgatitur në shtëpi eliminon celulitin tuaj. /albeu.com/