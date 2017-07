Pesë shenja paralajmëruese që diçka nuk është në rregull me mëlçinë

Shtuar më 02/07/2017, ora 16:32

Mëlçia është organ vital i cili ndihmon në tretje, largimin e përbërësve toksikë nga organizmi dhe në absorbimin e materieve ushqyese vitale të nevojshme për mbijetesë.Disa njerëz lindin me mëlçi problematike, derisa të tjerët e dëmtojnë me ekspozimin në kimikate të dëmshme, sasinë e tepruar të alkoolit dhe veprimit të viruseve. Shenjat e hershme të problemeve me mëlçinë nuk duhen të injorohen, por duhet të kërkohet ndihma mjekësore.Ndryshimet e verdha në lëkurëNjë nga shenjat e hershme të problemeve të mundshme me mëlçi përfshijnë ndryshimet e papritura në lëkurë. Kjo mund të jetë humbja e ngjyrës në lëkurë dhe shfaqja e nuancës së verdhë. Edhe thonjtë dhe majat e gishtërinjve mund të zverdhen. Arsyeja e këtyre ndryshimeve është që mëlçia nuk i largon toksinat siç do të duhej, prandaj bilirubina fillon të mblidhet nën lëkurë.Kruajtja ose lëkura e ndjeshmeShenjë e hershme e problemit me mëlçi mund të jetë kruajtja e lëkurë s, e cila përkeqësohet me kalimin e kohës. Nëse përnjëherë keni lëkurë e cila është e ndjeshme në prekje dhe pezmatohet lehtë, kjo po ashtu mund të jetë shenjë e problemeve me mëlçi . Hidratimi i rregullt, pra trajtimi me krem do të lehtësojë problemin.Problemet në urinë dhe jashtëqitjeNë disa raste urina mund të errësohet. Disa mendojnë që është shenjë e dehidrimit, por nëse edhe pasi që ta pini sasinë adekuate të lëngjeve urina nuk ka ngjyrë të çelët dhe të kthjellët, problemi mund të jetë në mëlçi . Disa të sëmurë me problemet e hershme të mëlçisë vërejnë ndryshime në pamjen e jashtëqitjes, e cila mund të jetë e zbehtë, me gjak ose me ngjyrë katrani.Problemet me stomakNgërçet ose dhimbja në pjesën e poshtme të stomakut po ashtu mund të jenë shenjë që diçka nuk është në rregull me mëlçinë.Këtu kemi edhe shfaqjen e gazrave dhe presionin që e përcjellin. Me kohë nëse problemi përkeqësohet, mund të shfaqet edhe ascitesi. Ky është grumbullimi i lëngjeve brenda murit abdominal.Kjo madje mund ta ndryshojë shtypjen në mushkëri dhe të vështirësojë frymëmarrjen. Mjeku për shkak të kësaj duhet të bëjë parancentozën për të larguar lëngjet nga stomaku.LodhjaEdhe ndryshimet siç janë ndjenja ekstreme e dobësisë, lodhja ose lodhja kronike, po ashtu mund të jenë shenja të hershme të problemeve me mëlçinë. Nëse dobësinë dhe lodhjen e përcjellin simptomat e tjera të ngjashme, kërkoni ndihmën e mjekut. /albeu.com/