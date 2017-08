Përgatitja e glikos së fikut të egër

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:45

Ka shumë receta në përgatitjen e Glikove, mbretëreshës së gostisë në shtëpitë e shqiptarëve por glikoja e fikut të egër është ndër më të veçantat për nga shija unike e marramendëse që ajo ka.AgroWeb.org sjell sot recetën autentike të kësaj glikoje, e cila përgatitet krejt lehtë në shtëpi. Për përgatitjen e kësaj glikoje do duhet të zgjedhin kokrra të plota e të mira fiqsh, të cilët i pastrojmë me ujë të rrjedhshëm, e më pas u presim bishtat me majën e thikës duke hapur një gropëz të vogël. Në këtë mënyrë, fruti i fikut do të përthithë sherbetin dhe në fund të procesit do të vendosim nga nje bajame të bardhë aty.Fiqtë e pastruar, i hedhim në një tenxhere me ujë të bollshëm dhe i zjejmë për 15 minuta. Më pas i kullojmë nga uji dhe i vendosim në një enë me ujë të ftohtë. I lëmë në tenxhere për 24 orë duke u ndërruar ujin për rreth tre herë me qëllim largimin e hidhërimit. Pas këtij procesi, tenxheren me fiqtë e vendosim sërish në zjarr dhe i lëmë të zjejnë derisa të marrin ngjyrën e tyre të errët nëse do përdorim fiq të zinj, apo të gjelbër në rast se do përdorim fiq të gjelbër.Sapo të marrin ngjyrë, i heqim nga zjarri. Më pas, me kujdes nxjerrim fiqtë dhe i shtrydhim ngadalë në mënyrë që tu nxjerim ujin e tepërt e më pas u vendosim në brendësi nga një bajame të vogël. Në mënyrë që të kullojnë gjithë ujin, i vendosim në një letër kuzhine thithëse. Në vjim, përgatisim shërbetin duke vendosur në zjarr tenxheren me ujin dhe sheqerin, i trazojmë derisa të shkrijë sheqeri.E lëmë sherbetin të zjejë për 10 minuta dhe shtojmë barbarozën, vaniljen dhe fiqtë. I lëmë të gjitha bashkë të zjejnë për 15 minuta. Heqim tenxheren nga zjarri dhe vendosim një pecetë të apstër sipër saj duke e lënë ashtu për 24 orë, derisa fiqtë të thithin lëngun e sherbetit.Më pas, e vendosim sërish tenxheren në zjarr në mënyrë që shërbeti të trashet, hedhim lëngun e limonit dhe kontrollojmë fiqtë, në rast se kanë zjerë shumë i nxjerrim me lugë dhe lëmë të zjejë sherbeti derisa të lidhet.Pasi trashet sherbeti glikoja është gati. Në rast se fiqtë i kemi nxjerrë më parë i bashkojmë me sherbetin e lidhur. E vendosim masën e ngrohtë në vazot e sterilizuara, i mbyllim me kapat dhe i kthejmë përmbys duke i lënë kështu për 24 orë.Pas kësaj vazot me glikonë i vendosim në frigorifer. Përbërësit: 1 kg fiq të vegjël 1.200 gr sheqer 4 filxhan çaji me ujë 1 degë barbarozë për aromë ose 2 vanilje Bajame të zbardhura aq sa kokra fiku kemi Lëngu i një gjysmë limoni./AgroWeb.org/