Përgatisni këtë recetë me mjaltë për një tretje sa më të mirë

Shtuar më 28/10/2017, ora 19:22

Dihet fare mirë se mjalti është një nga ushqimet më të shëndetshme në botë.Thuhet se shëndeti vjen nga barku, e nëse është kështu, duhet ta konsumoni për t’i thithur vetitë e tij shëruese. Sidomos ndikon te ata që kanë telashe me kapsllëkun.Është një pije e thjeshtë me mjaltë që duhet konsumuar çdo ditë për të përmirësuar tretjen.PËRBËRËSIT: • 2 dcl ujë të vakët , • 1 lugë mjaltë.Përgatitja:Përzieni mirë ujin dhe mjaltin, prisni që të tretet mirë e më pas e pini. Uji duhet të jetë i vakët e kurrsesi i vluar, sepse shkatërron vetitë shëruese të mjaltit.Si ndikon në tretje:1. Lehtëson kalimin e ushqimit në sistemin tretës, nga zorra e hollë në të trashën.2. Neutralizon gazrat që prodhohen në sistemin tretës.3. Qetëson lukthin dhe ndihmon në shërimin e të thatit në lukth dhe bakteret në stomak.Si reagon në trup:1. Detokson trupin, hedh helmet jashtë.2. Me pak lëng limoni shndërrohet në aleat për humbje në peshë.3. Ndikon si antibakterial, ju furnizon me enzima, vitamina dhe minerale që luftojnë bakteret e dëmshme.4. Lehtëson alergjitë.