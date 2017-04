Përdorni açetonin për t'i bërë pasqyrat të shkëlqejnë nga pastërtia

Shtuar më 13/04/2017, ora 16:26

Për çdo amvisë, pastrimi i pasqyrave të shtëpisë është një pune paksa e vështirë, pasi bëhen me njolla shumë shpejt.Edhe pse përdorim detergjentë të ndryshëm për larjen e tyre, sërish ndonjëherë mendojmë se rezultati nuk ishte ai që prisnim.Por mos u stresoni më nëse pasqyra që keni në tualet, apo në dhomën tuaj të gjumit nuk është larë siç duhet. Ndoshta nuk ju kishte shkuar në mend më parë, por açetoni i thonjve është i përkryer për të pastruar pasqyrat Sipas Class açetonin mund ta përdorni për dy funksione, për të larë pasqyrat dhe për të fshirë thonjtë. Procedura është e lehtë: zhysni një copë pambuku të pastër në pak açeton dhe fërkoni me të pasqyrat Ushtroni pakëz forcë në mënyrë që të pastroni të gjitha papastërtitë. Përdoreni këtë truk dhe do të keni gjithmonë pasqyra që shkëlqejnë dhe duken si të reja.