Parandaloni skuqjen në fytyrë kur jeni i turpshëm

Shtuar më 11/07/2017, ora 10:50

Skuqja, djersitja e duarve, rrahja e zemrës, dridhja, shtrëngime ne stomak, janë vetëm disa nga simptomat e te qenit te turpshëm qe shfaqen ne ndërveprim me te tjerët Nëse personi nuk arrin t’i përballojë, situata vetëm do te përkeqësohet.Personat e turpshëm kane vështirësi ne komunikim, ne krijimin e raporteve shoqërore ose realizimin e synimeve për te cilat është i nevojshëm vetëbesimi.Ne bisedë zakonisht kanë vështirësi, nuk mund të shikojnë bashkëbiseduesin ne fytyre, belbëzojnë, skuqen.“Sikleti shkakton skuqjen, ndërsa arsyeja kryesore është vëmendja e padëshiruar shoqërore”, thotë dr. Mark Leary, profesor i psikologjise nga Universiteti Duke.Keni parasysh qe:- Askush nuk e di qe jeni te turpshëm Jeni nervoz, por bashkëbiseduesi nuk është i vetëdijshëm për këtë gjë. Ekzistojnë hulumtime qe pohojnë qe vetëm ne 20 për qind te rasteve e vëmë re nervozen te personat me te cilët kemi ndërveprim.- Vleni po aq sa te tjerët . Ajo çka nxit turpin shpesh është ndjenja e inferioritetit. Gjithmonë ta keni ne mendje qe vleni po aq sa edhe personi tjetër.- Ndryshimi është gjithmonë i mundshëm.- Krijimi i kontakteve sociale është aftësia e cila është e mundshme te mësohet ne çdo periudhe te jetës. Mos e humbni mundësinë qe te filloni menjëherë. /albeu.com/