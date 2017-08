Parandaloni alergjinë e syve me këto këshilla

Nëse keni sy të skuqur, që kruhen dhe që lotojnë si rezultat i alergjisë, ka disa hapa të thjeshtë të cilat mund t’ju ndihmojnë t’i lehtësoni simptomat.Akademia amerikane për Alergji, Astmë dhe Imunologji ofron këshillat e mëposhtme për të parandaluar lehtësimin e mundimeve në sy:-Kur dilni jashtë, mbani kapelë me strehë të gjerë për të parandaluar polenin të bie në sytë tuaj.-Mbani syze kur jeni jashtë, për të parandaluar alergjenët të bien në kontakt me sytë tuaj.-Pasi të keni kaluar kohë jashtë, përdorni pika të syve për të pastruar alergjenët nga sytë.-Bisedoni me mjekun për të marrë barna të cilat ndihmojnë lehtësimin e simptomave. /MjekuNET/