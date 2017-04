"Ooho", del në treg uji për t'u ngrënë (VIDEO)

Shtuar më 15/04/2017, ora 09:20

Në një të ardhme jo shumë të largët, mund të përfundojmë duke e ngrënë ujin. Ooho ! është një sferë e mbushur me ujë që do të mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si qëndrojmë të hidratuar. Sferat si flluska janë shpikur për herë të parë nga 3 inxhinierë në vitin 2014 dhe së shpejti do të dalin në treg Qëllimi i inxhinierëve është të zhdukin mbetjet e shisheve plastike Sipas gazetës Shëndeti Ooho ! është një opsion i shisheve plastike dhe filxhanëve të prodhuar nga ekstrakti i leshterikut. Është e paketuar mirë dhe krejtësisht natyrale, prandaj mund të hahet lehtësisht.Ato janë më të lira se shishet plastike . Sfera Oooho ka një membranë të dyfishtë xhelatinoze, e prodhuar nga një përziere e algave, natriumit dhe kloridit të kalciumit.Inxhinierët po përpiqen të mbledhin rreth 500 mijë dollarë, kështu mund të nxjerrin produktin në treg