Një qenush i pazakontë, ja çfarë ngjyre ka ai (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/07/2017, ora 17:28

Një grua nga Skocia u befasua kur pa se qeni i saj lindi një qenush me një ngjyrë shumë ndryshe nga të tjerët.Louise Sutherland i tha Daily Mail se prej nëntë qenve të vegjël u lind një qenush me gëzof të gjelbër “Nuk mund ta besonim,” tha ajo për qenushin e gjelbër Veterinarët thonë se pigmenti i gjelbër gjendet në placentën e një qeni shtatzënë, ai pigment është përgjegjës për ngjyrën e çuditshme.Në një dremitje për ngjyrën e tij unike, Louise vendosi ta quaj atë “Pyll”Çuditërisht, Pylli nuk është i vetmi qenush në botë i lindur me gëzof të gjelbër . Dy raste të tjera u raportuan më parë këtë vit në Spanjë, shkruan rtv21.tv.Edhe pse ngjyra e gjelbër pritet të zbehet me kalimin e kohës, Pylli do të kenë një histori mjaft të veçantë pas emrit të tij /albeu.com/