Një fundjavë relaksuese dhe argëtuese, këto janë 6 gjërat që duhet të bëni

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/02/2017, ora 07:47

Gjatë një jave të lodhshme pune, të gjithë presim më padurim fundjavë n, për tu argëtuar dhe qetësuar nga streset e punës, por pavarësisht kësaj, ju gjithmonë ia dalim të marrim maksimumin prej saj.Natyra e paorganizuar e një fundjave dhe koha e lirë në dispozicion shpesh të bëjnë konfuz dhe nuk di nga t’ia fillosh për organizimin e saj. Pas shumë kërkimesh dhe eksperimentesh, është arritur të gjenden 6 hapa për të organizuar një fundjavë e cila do ju ndihmojë të maksimizoni lumturinë dhe ripërtëritjen e energjive, shkruan TCh.1. Shmangni punën me email dhe rrjetet sociale. Kurrë nuk do të mund të jetoni mirë një fundjavë nëse vazhdimisht do të punoni me email-e apo do të kaloni kohë në rrjetet sociale.2. Kaloni kohën me shoqërinë dhe familjen. Të festosh fundjavë n me njerëz të afërt është ideale pasi të ndihmon të shkëputesh nga rutina e bisedave javore mbi punën.3. Bëni sa më shumë ushtrime. Është shumë e rëndësishmë që gjatë fundjavë s të merreni me ushtrime fizike. Ato do tju ndihmojnë të clironi energjitë negative të akumuluara gjatë javës dhe do tju bëjnë të ndiheni mirë.4. Dilni jashtë. Mundohuni që shumicën e kohës ta kaloni ne ambiente të hapura, jashtë mureve të shtëpisë, në ajër të pastër.5. Konsumoni ushqim të mirë dhe pije. Të ngrënit mirë është një tjetër ndjesi e këndshme për një fundjavë, veçanërisht kur kjo shoqërohet me pije dhe njerëz të këndshëm rreth vetes.6. Bëni ato gjëra që dëshironi të bëni . Mos ler pas dore asnjë nga pasionet e tua. Është shumë e rëndësishmë që në fundjavë të planifikosh të bësh pikërisht gjërat që të pëlqejnë më shumë dhe që nuk mund ti bësh gajtë javës. Në fund të fundit ato ju japin më shumë kënaqësi.Fundjavë të këndshme!