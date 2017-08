Nëse zgjoheni gjatë natës dhe nuk lëvizni dot duhet të lexoni këtë artikull

Shtuar më 05/08/2017, ora 14:33

Ndoshta ju ka ndodhur teksa flini të zgjoheni dhe të mund të mos lëvizni, dhe duke ju zënë prapë gjumi keni menduar se ishte thjesht një ëndërr.KJo iu ndodh shpoesh shumë njerëzit dhe ata shprehen shumë të shqetësuar dhe pse jo, edhe të frikësuar.Ky fenomen njihet ndryshe si paraliza e gjumit Por, nëse truri është i zgjuar, pse trupi s’mund të lëvizë?Gjithçka ka të bëjë me tre ose katër shkallët e REM-it (lëvizjen e shpejtë të syve) në gjumë dhe një gjendje specifike të REM-it. Është e mundur të ëndërrohet në të gjitha format e gjumit , por ëndrrat që përjetohen në REM janë më reale dhe më të gjalla.Truri është plotësisht aktiv gjatë gjumit REM, dhe njerëzit janë të paralizuar gjatë REM-it.Shumë njerëz që zgjohen papritmas mund të lëvizin lirshëm.Sidoqoftë, ka njerëz të cilët nuk mund të lëvizin pasi të zgjohen nga paraliza e gjumit . Ndodh për shkak se gjendja e paralizës vazhdon edhe pasi të zgjoheni.Në shumicën e kohës, kjo eksperiencë zgjat disa sekonda deri në një minut, megjithatë në raste të çuditshme, disa njerëzve ju nevojitet 10 deri në 15 minuta për të rifituar fuqinë e lëvizjes.Shumë njerëz ndjejnë një prezencë kur janë në paralizën e gjumit . Hulumtuesit nuk janë të sigurtë se çfarë e shkakton këtë, por ata kanë disa ide. Një nga këto është se truri imagjinon lëvizjen që trupi nuk mund ta bëjë. Truri, në këtë rast thotë “Unë nuk mund të lëviz duart e tua, por ja ku e ke një halucinacion të duarve tua teksa lëvizin.”Gjthashtu, një tjetër shpjegim është se pjesa e trurit e cila është përgjegjëse për frikën, bëhet interaktive dhe këto janë rezultatet, sipas një hulumtuesi:“Ti zgjohesh derisa amygdala lëshon britma. Ky është një kërcënim! Kështu që truri duhet të shpikë diçka për të rregulluar paradoksin e amygdalas që ka qenë aktive pa asnjë arsye! ”Llojet e paralizës në gjumëDuke u bazuar në studimet shkencore të vitit 1999, ekzistojnë tri lloje të halucinacioneve që mund të shfaqen gjatë paralizës së gjumit . “Ankthi”, “Njeriu i bezdisshëm” dhe “Përvojat e pazakonta trupore”“Ankthi”Njerëzit ndjenjë presion në krahërorin e tyre dhe ndjejnë se nuk mund të marrin frymë. Sidoqoftë, kjo është vetëm një lojë mendore. Ju duket vetja se s’mund të merrni frymë sepse frikësoheni. Gjithashtu, trupi vazhdon të jetë në paralizën e gjumit , ku frymëmarrja juaj është e cekët. Duket e çuditshme për këdo.“Njeriu i bezdisshëm”Njerëzit që e përjetojnë praninë e “njeriut të bezdisshëm”, ju duken se ndjejnë frikë si dhe kanë halucinacione. Nga hulumtuesit quhet “Gjendja hipervigjilente e trurit të mesëm”, e cila mund të kenë edhe për imtësi, ndjenja shumë të forta. “Kjo është arsyeja pse edhe një zë sado i vogël mund të duket i tmerrshëm për dikë që është në paralizën e tillë të gjumit .”“Përvojat e pazakonta trupore”Këta njerëz ndjejnë sikur janë jashtë trupit të tyre, duke përjetuar diçka. Ata ndjejnë se po ngrihen në ajër dhe po fluturojnë. Ky lloj i paralizës është shumë më ndryshe për shkak se aktivizohen pjesë të ndryshme të trurit në kohën që personi zgjohet nga gjumi, shkruan davidwolfe.com, transmeton lajmi.netSi t’i parandaloni që të ndodhin këto lloje të paralizave?Parandalimi është i vështirë tek paraliza e gjumit . Kjo ndodhë për shkak se mund të jetë e trashëguar apo edhe për shkak të problemeve me shëndetin. Megjithatë, më poshtë janë disa alternativa se çfarë një person mund të bëjë në këto raste, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit.Mos flini në shpinëHulumtuesit kanë treguar se të flini në krahë ju mund ta reduktoni paralizën në gjumë.Disa njerëz madje veshin rroba të cilat janë të parehatshme për trupin nëse kthehet gjatë gjumit në shpinë, ashtu që i duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme.FokusohuniNëse personi zgjohet dhe e sheh që s’mund të lëvizë, ai duhet të koncentrohet në lëvizjen e gishtave. Mundohuni të lëvizni gishtin dhe fokusohuni në të. Vetëm një muskul ta lëvizni dhe paraliza do të thyhet. /albeu.com/