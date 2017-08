Nëse keni probleme me fryrjen e barkut, konsumoni këto ushqime

Shtuar më 27/08/2017, ora 16:50

Ndjenja e “të fryrit” të stomakut është një problem që prek shumë njerëz.Kjo mund të vijë si pasojë e ushqimeve me shumë kalori që konsumoni, për shkak të problemeve me tretjen , reduktimit të baktereve të mira në zorrë, kapsllëkut, gazrave etj.Nëse vuani nga fryrja e barkut dhe problemet me tretjen atëherë ju duhet të ndaloni konsumimin e pijeve me gaz, bishtajoreve, produktet e djathit, ushqimet e kripura dhe pikante, brokolin dhe lakrën, mishin e kuq etj, shkruan “Gazeta Shendeti”.Ja disa nga ushqimet që do t’ju ndihmojnë të përmirësoni tretjen Ananasi: ka veti të fuqishme anti-inflamatore dhe ndihmon në tretjene ushqimit.Uthulla e mollës: kur ndiheni shumë të fryrë pini një gotë ujë të vakët me një lugë uthull molle. Ajo është një përbërës shumë i mirë në eleminimin e gazrave dhe fryrjes.Çaj kamomili: ka veti anti-inflamatore, qetësuese dhe do t’ju qetësonte shumë në këto raste. Limoni : është i pasur me vitaminë C dhe ndihmon në tretje. Pini një gotë ujë të përzier me lëng të freskët limoni çdo mëngjes esëll. /albeu.com/