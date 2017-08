Ndëshkimet e rënda për ata që vjedhin peshqirin në hotel

Shtuar më 03/08/2017, ora 16:03

Ndoshta ju ka ndodhur të shkoni në vendin fqinj, Italinë e bukur dhe të keni qëndruar disa ditë atje në hotel Por nëse keni vjedhur një peshqir vërtet që duhet të frikësoheni sepse dënimet janë të frikshme.Në fakt kjo është një praktikë e zakonshme e personave që kalojnë natën në një hotel , të cilët duan të kenë diçka nga vendi ku kanë kaluar ca kohë apo e kanë si zakon.Por tashmë ky veprim mund t’ju përballi me dyert e burgjeve.Të vjedhësh peshqirë në hotelet italiane mund t’iu kushtojë deri në 3 vjet burgMediat italiane shkruajnë se sipas një raporti, 4 nga 5 italianë kanë pranuar se kanë marrë diçka nga një hotel ; sapunë, peshqirë, shishe apo abazhurë.Shpesh hotelierët nuk e bëjnë ankesa dhe heshtin, sidomos kur është fjala për gjëra të vogla, por ndryshon kur objekte të bëhen të vlefshmeSi pasojë ligji i mbron hotelierët. Neni 614 i kodit penal, në fakt , thuhet se “kushdo që merr posedimin e pronës së tjetrit, duke i privuar mbajtësin e saj, në mënyrë që të fitojnë fitim për vete apo të tjerët, do të dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet dhe 154 euro në 516 euro gjobë”. /albeu.com/