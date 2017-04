Mos e prisni pulën me thikë, ja cila është mënyra më e mirë

Shtuar më 28/04/2017, ora 17:04

Nëse jeni duke përdorur thikën tuaj të kuzhinierit për të prerë pulën, para se ta gatuani, jeni duke e bërë atë gabim.Rezulton se ka një mjet edhe më të mirë për pothuajse çdo punë që ju duhet për të përgatitur pulën: gërshërët Ja si ta ndani në pjesë individuale më të lehtë një pulë të tërë.1. Nxirrni pjesën e kofshëve të pulave.Me një gërshërë kuzhine të mprehtë sa duhet prejeni mishin, kërcin dhe pjesën e dhjamit rreth kockave, shkruan shije.al. Heqja e eshtrave është sekreti për të reduktuar me të vërtetë kohën e gatimit për këtë prerje. Thjesht ato kocka dhe dhjamë që do të dalin tepërt, mbajini mënjanë për të bërë lëng mishi!2. Ndani krahët e pulave.Krahët e pulës përbëhen nga tri pjesë. Meqenëse krahët nuk janë në formë të njëtrajtshme dhe nuk qëndrojnë të sheshta në sipërfaqe, shumica e recetave ju tregojnë që ju duhet t’i thyeni ato në këto tri copa. Gërshërët kuzhinës janë një zgjedhje e mirë për të bërë këtë punë, pasi ato janë mjaft të forta për të prerë lëkurën, mishin dhe kërcin.3. Heqja e lëkurës së padëshiruar pule dhe dhjamit.Lëkura e pjekur e pulave është krejtësisht e mahnitshme. Por në çdo rast gjoksi i pulës pa lëkurë ose kofshëve është një zgjedhje më e mirë për një recetë gatimi. Gërshërët kuzhinës e bëjnë të lehtë heqjen e lëkurës së padëshiruar dhe heqjen e çdo cope dhjami apo yndyre.4. Prerja në mes e pulës Kjo teknikë për të prerë në mes një pulë të tërë (apo edhe gjeldeti) bëhet në mënyrën më të mirë vetëm me gërshërë kuzhine, jo me thikë. Gërshërë të vogla mund të presin përmes kafazit të kraharorit dhe rreth shtyllës kurrizore me lehtësi. Ato janë gjithashtu më të sigurt për t'u përdorur në një pulë të rrëshqitshme sesa një thikë kuzhine e madhe.5. Prerja e një pule të tërë në copa. Gërshërët e mëdha të kuzhinës gjithashtu e bëjnë të lehtë prerjen e të gjithë pulës në copa. Një palë gërshërë të mira, të forta dhe të mprehta mund të presin çdo gjë nga mishi dhe lëkura në nyje dhe kërc. Kjo mund të bëhet duke përdorur të njëjtën teknikë bazë për prerjen e pulës me thikë, vetëm duke e zëvendësuar me gërshërët