Mollët e thara, një traditë me vlera shqiptare

Shtuar më 25/04/2017, ora 17:59

Përgatitja e mollëve të thata në formë rrethore është një proces i lehtë dhe shpërblyes.Mjafton të qëroni dhe të prisni mollët , t’i spërkatni me kanellë dhe t’i piqni në furrë me zjarr të ngadaltë për disa orë.Tradita e mollëve të thata është e hershme në kulinarinë shqiptare veçanërisht në zonat e Korçës, Dibrës por edhe në zona me prodhim të lartë të mollëve, shkruan Agroweb.Këshilla si të thani mollët Përbërësit: 5 Mollë ¼ e filxhanit me lëng limoni1 lugë gjelle me kanellëUdhëzimetLajini dhe qërojini mollët Nëse dëshironi mund t'i lini me lëkurë. Pritini në feta të holla dhe në mënyrë të rregullt.Lëngun e limonit mund ta hidhni në 250 ml ujë dhe t’i vendosni mollët aty që të parandaloni nxirjen e tyre. Më pas, hiqini nga lëngu dhe thajini me letër kuzhine.Spërkatini mollët me kanellë pluhur dhe vendosini në mënyrë të rregullt në furrë. Temperatura duhet të jetë 65°C - 80°C. Herë pas here hapeni furrë n që të lejoni qarkullimin e ajrit dhe daljen e lagështisë. Mollët duhet të piqen për 5 deri në 8 orë, ndonëse koha e përshtatshme varion nga nivelet e lagështisë, furra e përdorur, lloji i mollës, prerja e fetave etj.Që fetët të konsiderohen të pjekura, ato duhet të jenë të thata tërësisht dhe nuk duhet të ngjiten. Këputeni një fetë në gjysmë që të shikoni nga afër lagështirën e mbetur. Një fetë e pjekur duhet të ngjajë me një sfungjer të thatë.Pasi i keni nxjerrë nga furra, lërini të ftohen për disa orë dhe më pas futini në një enë të izoluar mirë.Ruajini në një vend të errët, të thatë e të freskët për disa muaj nëse nuk dëshironi t’i konsumoni menjëherë. Nëse ndiheni të pasigurt në lidhje me tharjen e tyre, futini tek ngrirja në frigorifer. Ndonjëherë ndodh që ushqimi thahet shpejt në pjesën e jashtme por në brendësi vazhdon të mbetet lagështia.Rrjedhimisht për tharjen e një produkti rekomandohet një temperaturë e ulët. Megjithatë, nëse planifikoni t’i hani mollët menjëherë, atëherë mund të zgjidhni edhe temperaturën e lartë.Feta të thata të agrumeve: Mënyra më e lehtë për t’i dhënë shije ujit dhe çajit. Prisni hollë fetat e portokallit, limonit ose agrumeve të tjera dhe thajini në furrë me temperaturë të ulët.Përdorini në ujë, çaj ose pije të tjera. Përveç shijes, paraqitja e tyre është mjaft e këndshme.Domate të pjekura në furrë: Pjekja e ngadaltë e domateve në temperaturë të ulët zgjat disa orë, por ato domate të thara ju mund t’i ruani në zonën e ngrirjes dhe t’i përdorni gjatë gjithë vitit. Klikoni këtu për të mësuar mbi tharjen e domateve.