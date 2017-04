Metoda Leonardo da Vinci, si të çlodheni me vetëm katër orë gjumë

Shtuar më 20/04/2017, ora 10:01

Krijuesi i madh i Rilindjes, Leonardo da Vinci e kishte kohën gjënë më të vlefshme. Atij i duheshin shumë orë për të punuar me idetë, ndaj mendoi të merrte edhe disa orë nga gjumi.Kështu krijoi një sistem të ri gjumi. Ai flinte nga 15 minuta çdo katër orë. Këtë metodë e praktikoi për vite me radhë dhe nuk ndihej aspak i lodhur.Flinte shumë herë gjatë ditës, por nga pak. Si rezultat da Vinci flinte një orë e gjysmë në ditë dhe të gjithë orët e tjera ia kushtonte punës së tij produktive.Siç është e njohur për të gjithë, njeriu është më produktiv pas gjumit . Aftësitë e tij janë më të mëdha. Duke e ndërprerë ditën për të fjetur nga pak njeriut i shtohet aftësia prodhimtare.Pas shumë vitesh eksperimentesh ata që ndoqën metodën e gjumit të Da Vinci-t kanë propozuar si të alternojmë gjumin me orët produktive, përcjell Telegrafi. Flini 30 minuta çdo 6 orë ( metoda dymaxion) Flini 20 minuta çdo 4 orë ( metoda uberman) Flini gjatë natës për 1,5 – 3 orë dhe gjatë ditës 3 herë nga 20 minuta ( metoda everyman) Flini 2 orë gjatë natës dhe 20 minuta pasdite ( metoda tesla) Flini 5 orë gjatë natës dhe 1,5 orë pasdite ( metoda siesta)Të gjitha metodat janë rezultative. Këtu duhet theksuar se çdo trup reagon ndryshe ndaj gjumit me orare, ndaj duhet gjetur më i përshtatshmi për ju.