Mësoni të ndizni zjarr vetëm me një limon

Shtuar më 22/07/2017, ora 17:03

Mungesa e zjarrit në netë të ftohta shumë herë është bërë shkak i vdekjes së njerëzve, sidomos në zona të thella pyjore kur nuk keni as shkrepëse dh as asgjë me vete.A ëndërroni ndonjëherë të jeni aq i/e aftë sa për të ndezur zjarr kudo që shkoni, pa pasur letër apo çakmak?Nëse po, lëreni shkencën të bëhet mësuesi juaj: mësoni si ta krijoni një bateri me vetëm një limon , thonj, tel etj.Elektriciteti gjenerohet përmes zvogëlimit të oksidimit – reaksion kimik që ndodh kur zinku tretet në acid. /albeu.com/