Mësoni shpejt një gjuhë të huaj me këto 5 mënyra

Shtuar më 20/07/2017, ora 15:22

Në ditët e sotme të mësosh një gjuhë të huaj është një avantazh i madh dhe sidomos në karrierë të jep mundësi për më lart.Ja disa këshilla si ta arrini me shpejt dhe me lehte qëllimin tuaj.Gjeni një korrespondentKur jeni vete nuk arrini dot te motivoheni sa duhet. Për te mësuar një gjuhe te huaj duhet ta praktikoni sa me shume atë, kështu qe përveç kurseve klasike, pse te mos gjeni edhe një korrespondent? Ne Skype apo ne rrjete te tjera sociale ju ofrohen plot mundësi Rifitoni kohen e humburKeni dëshiruar gjithmonë te mësoni një gjuhe te huaj , por puna dhe angazhimet nuk ju kane lënë kohe te lire? Nuk është asnjëherë vone. Ju mund te shkarkoni ne telefon apo ne tabletin tuaj aplikacione te cilat do ju ndihmojnë te ushtroheni ne çdo moment. Mësoni edhe mbi kulturën e atij vendi.Kjo është edhe me e vështirë, por do ju ndihmoje mjaft. Gjuha dhe kultura janë te lidhura fort me njëra-tjetrën. Interesohuni për muzikën, letërsinë apo kinematografinë e vendit te cilit po i mësoni gjuhen.Sfidojeni vetenMendoni se nuk keni vullnetin e duhur për t’ia dale? Sfidojeni veten dhe mundohuni sa te mundeni. Do ju duhet edhe durim për te arritur qëllimin, por nuk duhet te dorëzoheni lehte.Integrohuni ne një komunitetNëse keni mundësi mund te shkoni ne shtetin përkatës për t’u ambientuar paksa edhe me gjuhen qe flitet atje. Disa jave apo disa muaj do ju bëjnë te perfeksiononi me shume duke qene se do dëgjoni vetëm te flitet ne atë gjuhe . /albeu.com/