Mësoni shenjat e para të shtatzanisë

Shtuar më 19/08/2017, ora 23:16

Më poshtë janë disa shenja që mund të tregojnë se jeni shtatzanë.LodhjaKjo është një nga shenjat e para të shtatzanisë. Mund të ndjeni lodhje të madhe dhe ju vjen shumë gjumë, vecanërisht mëngjeseve.Ndryshime në gjoksShumë femra provojnë ndjeshmëri të madhe në zonën e gjoksit. Mund tu dhëmbin dhe janë të ndjeshëm kur i prekin. Gjithashtu, mund të fillojnë të rriten në masë.Njolla gjakuEdhe pasi jeni konceptuar, mund të keni perioda më pak se zakonisht . Por në fakt janë njolla. Ndodh kur embrioni është future në mitër.Ndjeshmëri e lartë nuhatjeDo të filloni të nuhasni më mirë. Edhe aromat më të lehta mund t’ju duken shumë të forta. Kjo mund të ndodhë më së shumti me erërat e ushqimeve.Urinim i shpeshtëDo të filloni të urinoni më shpesh sesa zakonisht . Gjithashtu sasia e urinës do të rritet.Lëvizje në zorrëShtatzania ndonjëherë shkakton kapsllëk ose diare.Keni humbur periodën e funditMungesa e periodës është shenja e parë konkrete e shtatzanisë. Shume teste shtatzanie tregojnë positive, vetëm pas ditës që prisnit t’ju vinin periodat.shtatzaneNdjeheni keq në mëngjesKjo nuk është shumë e shpeshtë, pasi kjo simptomë fillon zakonisht javën e gjashtë. Por disa femra mund ta provojnë ndjesinë e të vjellit dhe marrje mendsh, që në javën e tretë ose të katërt të shtatzanisë.NepsMund të keni neps për disa ushqime. Nga ana tjetër, disa ushqime mund ti urreni sa ti shikoni. Vezët, qumështi dhe shpendët janë ushqimet që zakonisht femrat shtatzanë i urrejnë.Hundë të zënaKjo është simptomë që zakonisht zgjat gjatë gjithë shtatzanisë. Zona e hundës dhe sinuseve është e bllokuar gjatë tërë kohës. Por zakonisht nuk ka mbledhje mukoze.Dhimbje kokePër shkak të lodhjes dhe problemeve të tjera të mëngjesit, dhimbjet e kokës janë të shpeshta tek femrat shtatzanë. Mund të jenë të lehta ose të forta.EnjtjeMund të provoni enjtje tek duart dhe këmbët. Kaviljet dhe kycet mund të enjten gjithashtu për shkakt të rritjes së tensionit.GazraKy është një problem i shpeshtë, që ndikon femrat gjatë shtatzanisë. Zorrët prodhojnë më tepër gaz se zakonisht . Kjo mund të jetë e parehatshme,- por mundohuni ti lëshoni gazrat nga trupi.Levizje humoriRritja në qarkullimin e hormoneve mund të bëjë “kërdinë” me nervat dhe gjëndjen tuaj shpirtërore. Do të përjetoni lëvizje të shumta humori. Femrat shtatzana mund të kalojnë nga të lumtura në të mërzitura për pak minuta.