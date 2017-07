Merrni kalciumin në mënyrën e duhur

Studimet kanë treguar se femrat që marrin më pak kalcium se ç’duhet kanë një metabolizëm më të ngadaltë.Vitamina D është e domosdoshme për përthithjen e kalciumit . Një analizë gjaku mund t’ju ndihmojë të shikoni nivelin e vitaminës D.Një burim tjetër i kalciumit janë drita e diellit dhe ushtrimet, kështu që shëtisni në ditët me diell Ju gjithashtu mund ta merrni kalciumin edhe nëpërmjet suplementeve (kërkoni forma karbonati me bazë bimore dhe jo bikarbonate).Ecni jashtë në diell , (por jo në orët me shumë rrezatim), edhe në dimër për të shijuar bukurinë e ditës. /albeu.com/