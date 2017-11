Mënyrat për të forcuar sistemin imunitar

LimoniLimoni lehtë i shtohet cilësdo dietë, dhe përvec të tjerave janë të lirë. Ata ofrojnë Vitaminë C dhe barazojnë në trup bilancin e acideve dhe alkali. Ju mund ti shtoni cajit limon, apo ujit, ose edhe te pergaditni dicka tjeter me limon, ose thjeshte te pini caj me limon. Ose bej nje rrug e kryej 3 pune duke ngrene brokoli te sperkatur me leng limoni dhe me pak hudher.Uthulla e MollesNuk eshte ushqimi i pare ne liste kur ikim per te blere gjera ushqimore, por, uthulla e molles eshte shume efektive. Perberja kryesore e saj eshte, natyrisht, molla qe permbane nje mori vitamina duke perfshire ketu potas, kalcium, fosfor, sodium, magnez, klorin, hekur, flourine dhe sulfur. Pergadit sallata te cilave mund ti shtosh uthull molle. Kosi njihet si ushqim mkreulliberes. Kosi shpesh ne kuzhinat Indiane dhe ato Mediterane perdoret me ushqime djegese per te zbutur efektin e djegesis, edhe te ne perdoret mjaft shume. Kosi permban bakterije tejet te dobishme qe shresojne zorret per te zmbrapsur bakteriet parazitare dhe mikrobet.Shafrani i IndiseKur behet fjale per forcimin e imunitetit pak ka prej atyre qe mendojne per shafranin indian, dhe shume prej nesh rralle ose fare se perdorim e bile ndoshta edhe e konsiderojme si erez ma e pa dobishme. Por, shafrani i indise ka nje mori perberesish mjekesore; mund te perdoret kunder inflamacioneve kur hahet e bile nga shume mjek thuhet se ka perberes qe mundeson gjenerim shtese te qelizave imunitare. Hudhra gjithmone ka qene ushqim i mrekullueshem. Egjiptianet e lashte i kane verejtur dobite shendetesore te hudheres dhe keshtu e kane konsideruar te shenjte. Aq shume e kane cmuar saqe e kane perdore si para! Edhe pse sot ndoshta nuk mund ta perdorim ne te njejten menyre (si para), hudhra prapëseprapë eshte e njohur si ushqim shume i shendetshem. Hudhra permban perzierje sulfurike si allicin, ajo qe i jep hudheres aromen, e qe gjithashtu eshte mbrojtes i pashoq kunder shume semundjeve te te gjitha llojeve.RigoniRigoni jo vetem qe forcon sistemin imunitar por gjithashtu eshte perberes kritik per dashamiresit e ushqimeve italiane! Eshte perplot me antioksidant dhe eshte e ngopur me flavonoid dhe acide fenolike. Ju mund te gjeni rigon gati kudo, e kur rigoni kombinohet me forcuesit tjere te sistemit imunitar si hudhra , domate, dhe mish per proteina… nje super dark.Speci i Kuq ZileSpeci i kuqe eshte nje burim shume i mire i vitamines C dhe njihet si shtues energjie. Ne fakt shume mjeke pajtohen se nga te gjitha frutat dhe perimet qe perbmajen vitamine C, speci i kuq eshte njeri nga me te miret. Brenda 11 minutave pas konsumimit ky spec ngrit prodhimin e nxehtesis trupore dhe sasin e marrjes se oksigjenit.Caji Jeshil apo Caj i GjelberCaji jeshil eshte perfekt per forcimin e sistemit imunitar , luftimin e bakterieve dhe viruseve. Perberesit qe gjenden ne cajin jeshil parandalojne aftesin e virusit qe te replikohet dhe shumfishohet. Testet e fundit gjithashtu tregojne se keta perberes jane edhe agjent kunder kancerit.KungulliPasuria e kungullit me beta karotene e bejne ate burim kryesore te vlerave ushqyese. Beta karotene eshte kompontenta kryesore e viamines A, e cila parandalon kancerin dhe forcon komunikimin qelizor ne sistemin imunitar . Nese nuk mund te hani kungull shpesh, edhe sigurisht se nuk kemi kungull gjat gjithe motit, atehere ha fara kungulli sepse jane nje burim i mrekullueshem i proteinave dhe zinkut. Ato gjithashtu besone se ulin kolesterinen.XhenxhefiliXhenxhefili eshte shume i mire per gatojca, caj dhe pjekurina, por gjithashtu forcon sistemin imunitar . Shume mire njihet per minimizim te thartires ne stomak apo djegesires, vjelljet e nxitura nga levizjet ne makina (autobus), migrena dhe per parandalimin e kancerit ne vezore dhe zorre te trashe. Ne vend te kafeneve ne mengjes pi nje gote caj jeshil me ca xhenxhefil si zevendesim.BrokoliJo vetem qe brokoli permbane nje varg te madh vitaminash dhe mineralesh per te mbajtur trupin te shendosh, por gjithashtu eshte edhe njeri nga forcuesit me te mire te sistemit imunitar qe mund te gjindet. Permban vitamina A, C, E agjent kunder kancerit, dhe perzierje antiokside, keshtu duke e bere kercenues ndaj cfardo mikrobe qe gjinde ne trup. /albeu.com/