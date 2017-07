Mënyra natyrale për t'i rritur thonjtë më shpejt

Shtuar më 24/07/2017, ora 12:25

Thonjtë janë bërë shumë të rëndësishme për pamjen e vajzave në ditët e sotme dhe ato duan gjtihnjë e më shumë ti kenë të kuruara dhe të zbukuruara në detaj.Por për të pasur mundësi për ti rregullur ato duhet të kënë një gjatësi të konsiderueshme.1. Kujdesuni për to. Pastrojini rregullisht, mos i kafshoni, mos ushtroni forcë mbi to, lajini me furçë të posaçme. Mos i prisni me gërshërë, apo prerëse të zakonshme. Limojini ato gjithnjë në një drejtim, dhe jo lart e poshtë.2. Ruajini ato. Fjala është për ato raste kur na duhet të përkujdesemi për punët e tjera të shtëpisë, të cilat rrezikojnë dëmtimin e thonjve. Në këtë rast rekomandohet që të mbahen gjithnjë dorëza të posaçme pune, që edhe punën ta bëni, edhe thonjtë t’i ruani.3. Mos i kafshoni. Nëse i kafshoni ato, jo vetëm që po çoni dem kujdesin që keni treguar, por rrezikoni që t’i dëmtoni edhe më shumë ato. Nëse e keni këtë zakon, lidhini ato me një fashë speciale për 21 ditë. Kjo është koha e mjaftueshme për të harruar zakonin e keq.4. Përdorni gel mbrojtës për thonjte. Veçanërisht kur ata janë te dobët, përdorni gelin mbrojtës për te parandaluar dëmtimet eventuale. Sa me cilësore të jetë geli, aq më mirë mbrohen thonjtë.5. Përdorni Biotin. Biotin është Vitamina B, e cila rrit fort fortësinë e thonjve. Përgjithësisht edhe multivitaminat kanë në përmbajtjen e tyre Vitaminën B, po kështu edhe Vitaminat B kompleks. Gjithsesi, rekomandohet që përpara të kaloni për një konsultë tek doktori përkatës.6. Merrni gelatinë. Gelatina është një tjetër suplement që rrit fortësinë e thonjve. Ndaj ju duhet te përdorni sa më shume gelatinë ose futeni atë në formën e pluhurit në përbërje të recepturave teë tjera ushqimore.7. Përmirësoni dhe rrisni qarkullimin e gjakut. Sa më shumë të qarkullojë gjaku nëpër trup, aq më shpejt rriten edhe thonjtë. Ushtrimet rekomandohen shumë për këtë, veçanërisht ecja, e cila rekomandohet të behet 5 herë në javë me nga 30 minuta.8. Hidratoni sipërfaqen e tyre. Ashtu sikurse edhe lëkura, edhe sipërfaqja e thonjve ka nevoje për hidratim. Lendet me përmbajtje avokado janë të rekomanduara.9. Konsumoni mjaftueshëm proteina. Vetë thonjte janë proteinë, si të tillë, ato kanë nevojë pikërisht për këtë lëndë dhe aminoacidet përbërëse. Rekomandohet proteinat e pulës, peshkut, arrave, farave.10. Ndiqni një dietë të balancuar. Edhe pse mund të dendeni me biotinë apo gelatinë, pa një dietë të balancuar, është e pamundur të përfitohen rezultatet e dëshiruara. Frutat dhe zarzavatet zënë vendin e parë në këtë drejtim. Mos harroni edhe Omega 3, si dhe vajin e ullirit. /albeu.com/