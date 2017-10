Mënyra më e mirë për të shëruar herpesin



I lënë i patrajtuar, herpesi në buzë largohet brenda disa ditë sh, por ju mund ta hiqni qafe shumë më shpejt. Këshilla e parë mos vendosni makeup pa u përtharë plaga.MjaltiLyejeni plagën me mjaltë deri në 4 herë në ditë dhe herpesi do të shërohet për tre ditë. Mjalti është edhe më efektiv se sa kura me medikamente. Fatkeqësisht ai nuk parandalon rishfaqjen e herpesit , por e shëron atë në kohë rekord.Mbajeni të thatëPasi e keni lyer me mjaltë, duhet ta mbani plagën e thatë. Kjo nuk do të thotë të mos hani ose të mos flisni, por kujtohuni ta mbani thatë. Në farmaci ka disa leukoplastë të krujuar për këto plagë të vogla, të cilat jo vetëm që mbajnë larg lagështirën, por janë edhe të padukshme.Hani si duhetNjë nga mënyrat për të parandaluar rishfaqjen e herpesit në buzë është ngrënia e rregullt. Pas daljes së parë, virusi qëndron i fjetur në trup dhe pret rastin për t'u rizgjuar. Për ta ndaluar, përdorni ushqime të pasura me lizinë. Lizina është një aminoacid, i cili krijon proteina, me ndihmën e të cilave trupi shërohet . Ushqime të pasura me lizinë janë qumështi, mishi i qingjit, fasulet dhe tërshëra.Thojini jo çokollatësNëse ndjeni se do të ftoheni ose ftoheni shmangni ushqimet me argininë. Arginina është aminoacid, por që ndryshe nga lizina, nxit zgjimin e herpesit . Përqëndrimet më të larta të argininës gjenden në arrat, bajamet, kikirikët, ginsengu, bizelet dhe ...çokollata.Qetësojeni me kamomilKalimi i lëngut të nxehtë të kamomilit në plagë ndihmon në shërimin e membranës së plagës.