Mënyra e duhur për të vënë në gjumë fëmijën tuaj

Shtuar më 04/11/2017, ora 19:30

Nëse ju duhet të vendosni një fëmijë në gjumë, të parën gjë që bëni është: shkoni në një dhomë pa zhurmë ose ju kërkoni të tjerëve të rrinë urtë.Ajo që duhet të dini është se fëmija është i mësuar me zhurmë n dhe për të nuk përbën problem Kujtohuni se mitra është e zhurmshme dhe kjo për shkak të gjakut që rrjedh në placentë. Dr. Karp na tregon se nëse do t’i mbajmë fëmijët në një dhomë të qetë, ata kanë më shumë probabilitet të zgjohen qoftë dhe nga një zhurmë e largët: bori makine apo çfarëdo qoftë.Natyrisht kur themi se të vegjëlit nuk e kanë problem zhurmë n, kjo nuk do të thotë që herën tjetër të ngrini në fund zërin e televizorit apo të bërtisni. Mos harroni, keni një fëmijë shtëpi.