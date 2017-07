Më shumë fruta dhe zarzavate për fëmijët

Shtuar më 28/07/2017, ora 23:35

Frutat dhe perimet janë produkte të shëndetshme dhe janë të lidhura me reduktimin e rrezikut për t’u prekur nga shumë sëmundje të rëndaDieta e pasur me fruta dhe perime është e lidhur me reduktimin e rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipit 2, sëmundje të zemrës dhe presionit të lartë të gjakut (hipertension).Fëmijët shpesh e kanë të vështirë të konsumojnë ushqime të shëndetshme, përfshirë këtu frutat dhe zarzavatet.Ja disa mënyra që mund t’ju vijnë në ndihmë për t’i bërë ata të preferojnë frutat e shijshme më shumë se çokollatat apo ushqimet e përpunuara, të dëmshme për shëndetin e tyre.Kombinoni perimet:Bëni pure me kungull dhe patate të ëmbël.Përgatisni pica me domate, speca, kërpudha , ananas, hudhër dhe spinaq. perime në supë.Mbushni patatet me kokrra gruri, hudhër, kërpudha dhe piper të kuq.Jini kreativ kur shërbeni një sallatë. Mos përdorni vetëm domate dhe kastravec, shtoni piper të kuq, kërpudha , xhenxhefil, qepë, spinaq apo ndonjë perime tjetër të preferuar.Kombinuar me fruta fruta në sallatën e gjelbër, dardhë, mollë, rrush, mango, luleshtrydhe, boronica apo bajame. fruta ekzotike të tilla si mango ose ananas në sallatë frutash.Përzieni mollë, xhenxhefill, karrota dhe portokall në blender dhe do të shërbejë si një pije freskuese.Vendosni fruta të freskëta në një kuti plastike, dhe jepjani fëmijës t’i marrë në shkollë. Hidhni pak lëng limoni mbi mollë dhe dardha në mënyrë që ato të mos kthehen në kafe.