Më në fund Youtube vendos të mbështesë WhatsApp-in

Shtuar më 17/07/2017, ora 17:48

WhatsApp është bërë një nga aplikacionet më të përdorshëm dhe gjithëpërfshirës kohët e fundit.Por tani WhatsApp duket se po merr mbështetje edhe nga YouTube në kuadër të aplikacionit , kështu që në momentin kur klikoni një link që në fakt ekziston në Youtube ju nuk do dilni fare nga WhatsAppi por linku do hapet menjeherë në të njëjtën faqe Me këtë tipar të ri, linqt e YouTube do të lëshohen drejtpërdrejt brenda aplikacionit në vend që të të çojnë në një tjetër aplikacion të jashtëm për të lëshuar videon. /albeu.com/