Me këto shtëpi UFO ju mund të jetoni në det (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/07/2017, ora 13:47

Ideja e shtëpisë lundruese po i afrohet gjithmonë e më shumë realitetit.Disa kompani janë të interesuara në ndjekjen e shtëpive lundruese Seasteanding Institute është angazhuar tashmë të sjellë në jetë qytetet e së ardhmes në 2020-ën.Tani Jet Capsule , një krijues mini-jahtesh italian, po planifikon zgjidhjen e vet për jetesën në det. Këtu është një shikim i zgjidhjes së Jet Capsule për shtëpitë lundruese Ky dizajn, që me vend është quajtur UFO, është projektuar që të shërbejë si një shtëpi lundruese . Ajo ka një kopsht për perime në pjesën e jashtme të kuvertës dhe gjerat esenciale për të jetuar brenda “lëvozhgës”.UFO ka dy kate që konsistojnë në një dhomë ndenje, një banjë, dhe një dhomë gjumi e rrethuar nga dritare të mëdha për të parë oqeanin. Ajo mund të udhëtojë katër milje në orë.Kati i parë do të jetë 270 këmbë katrorë dhe kati i dytë do të ketë rreth 160 këmbë katrorë.Panele diellore janë të vendosura në UFO për të fuqizuar motorët e tij elektrikë. Një turbinë ere mund të ngjitet gjithashtu në unazën e jashtme për të siguruar një burim shtesë energjie.UFO ka gjithashtu një gjenerator që mund të shndërrojë shiun ose ujin e oqeanit në ujë të pijshëm.Ky projekt mund të vijë fillimisht me çmimin prej 200,000 dollarësh. /albeu.com