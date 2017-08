Maska perfekte për të gjitha llojet e lëkurës së fytyrës

Shtuar më 06/08/2017, ora 23:17

Nëse ke ngrënë një mollë dhe nuk dini cfarë të bëni më lëkurë n që keni qëruar prej saj para se ta hidhni mendohuni dy herë sepse mund t'ju hyjë shumë në punë.Losion për pastrimNë një shishe qelqi përziej 100 g lëkurë nga një mollë e thartë jeshile, 200 g tul molle të thartë, 100 g sheqer dhe 1/2 litra ujë. Mbylle shishen mirë dhe lëre në një vend të nxehtë për një javë. Pas kësaj, kulloje dhe ruaje në frigorifer. Me këtë losion duhet ta pastrosh lëkurë n tri herë në ditë.Maskë për lëkurë mikseNë qullin e mollës së pjekur shto pak hudhër të pjekur , një lugë mjaltë dhe pak sodë buke. Vendose maskë n në një garzë të njomë, në mënyrë që të rrijë më lehtë në lëkurë. Mbi të vendos një fletë plastike dhe një peshqir. Mbaje 1-2 orë, pastaj fshije.Maskë për lëkurë të yndyrshmeLyeje fytyrën me uthull molle, duke pasur kujdes mos lëndon sytë. Derisa uthulla të teret, përgatit maskë n nga molla e pjekur . Në purenë e mollëve shto një lugë mjaltë, një lugë losion nga receta paraprake dhe pak miell. Maskë n mund ta vendosësh direkt mbi lëkurë ose me një garzë. Mbaje në fytyrë rreth gjysmë ore e më pas shpëlaje.Maskë për heqjen e akneveNë mollën e shtypur shtoni mjaltin dhe përzieni deri sa të përfitoni një masë homogjene. Pastaj këtë masë vendoseni në fytyrë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Më pas pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Kjo maskë nuk thahet, andaj mos prisni që ajo të thahet për ta pastruar fytyrën , transmeton Telegrafi.Maska për lëkurë të thatëPurenë e mollës së pjekur , përzieje me një lugë ajkë të ëmbël, të verdhën e vezës dhe një lugë mjaltë. Përzieje mirë masën e krijuar dhe lëre për disa minuta. Pasi ta kesh pastruar mirë fytyrën me lëkurë n e mollës, lëre të thahet dhe më pas apliko maskë n lehtë në fytyrë dhe dekolte. Mbaje për rreth 30 minuta dhe më pas shpëlaje me ujë të vakët.Karota për shkëlqimin e lëkurë Konsumi i karotave të mban lëkurë n e shëndetshme dhe gjallëruese, falë sasisë së lartë me vitaminë C dhe antioksiduesve që kanë. Karotat mund të përdoren për të krijuar një maskë shumë të mirë për fytyrën . Përziej karota të grira imët me mjaltë dhe aplikoje si maskë në fytyrë për të arritur shkëlqim dhe freski.Trajto shenjat dhe njollatLëngu i karotës është mjaft efektiv në largimin e njollave dhe shenjave në lëkurë, shkruan revistaclass. Përveç të tjerash, mund ta aplikosh tulin e karotës direkt në lëkurë për të larguar njollat dhe shenjat. /albeu.com/