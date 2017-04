Maska natyrale që rrit flokët 10 cm në muaj

Shtuar më 19/04/2017, ora 14:20

Maska që do t’ju tregojmë më poshtë është e gjitha një maskë me përbërës natyral dhe që nuk përmban materiale kimike apo edhe përbërje të tjera të dëmshme.Ajo rrit flokun tuaj nga 5 deri në 10 centimetra në muaj, mbi të gjitha duke i dhënë edhe volum. Përbërësi kryesor i kësaj maske është mustarda pudër, e cila bën që floku të rritet, duke pastruar rrënjen dhe nxitur qarkullimin e gjakut.Sipas shije.al këtë produkt ju mund ta gjeni në dyqane, ku tregtohen erëza të ndryshme, si spec, piper, rigon, etj.Përbërësit:dy lugë gjelle mustardë pudër10 lugë gjelle uji për ta treturnjë e verdhë vezedy lugë gjelle vaj ulliripak sheqerPërgatitja:Vendosni ujin në një enë dhe ziejeni për pak. Ndërkohë që ka nisur të ziejë, shtoni mustardën që ta tretni dhe më pas, shtoni të gjithë përbërësit e tjerë një e nga një.Gjatë kësaj kohe përzieni mirë produktet. Aplikojeni maskë n e përgatitur, pasi të ketë temperaturë të durueshme në kokë, por vetëm në rrënjë, duke mos lyer flokët . Kujdesuni që vetëm rrënja të bëhet me këtë maskë dhe jo flokët . Skalpit të flokut, bëjini një masash. Kjo maskë duhet mbajtur për 15 minuta dhe mund të përdoret një herë në javë.Kujdes! Nëse jeni alergjikë ndaj mustardës, mos e bëni këtë maskë. Për të kuptuar nëse jeni alergjik ndaj mustardës ( nëse nuk e dini), aplikojeni pak në qafë për ta kuptuar. Nëse lëkura ju irritohet, mos e bëni këtë maskë.