Maska mrekullibërëse për flokët tuaj

Shtuar më 02/11/2017, ora 16:41

Çdo grua dëshiron që të ketë flokë të bukura që e bëjnë atë të duket mrekullueshëm.Shumë gra besojnë se me përdorimin e shpeshtë të produkteve për mirëmbajtjen e flokëve , ato mund të rikthejnë bukurinë e flokëve Por kjo është e gabuar. Sepse shumica e produktve përmbajnë kimikate që dëmtojnë jashtëzakonisht shumë flokët , madje kanë edhe shumë efekte anësore.Prandaj po ju sjellim një recetë natyrale e cila do të rrisë flokët tuaja shumë shpejt, dhe madje do të bëjë që ato të shkëlqejnë.Kjo maskë që mund ta bëni në shtëpi forcon rrënjët e flokëve tuaja dhe parandalon rënien e tyre si dhe ndihmon shumë në eliminimin e zbokthit.Kjo maskë është e përshtatshme për çdo lloj të flokëve , si të drejta, kaçurrela, të valëzuara, si dhe për flokët e dëmtuara dhe të dobëta.Përbërësit që ju duhen:1 lugë çaji kanellëGjysmë filxhani vaj ulliri1 lugë çaji mjaltëSi ta përgatisni këtë maskë?Vendoseni vajin e ullirit në nja tigan të vogël dhe ngroheni pak. Më pas largojeni nga nxehtësia dhe vendoseni në një enë. Shtojini kanellën dhe mjaltin.Përzieni mirë të gjithë përbërësit e kësaj maske duke përdorur një lugë.Si ta përdorni këtë maskë?Vendoseni këtë maskë në kokë duke përdorur një brushë. Ndani flokët me krehër, duke filluar vendosjen e maskë s nga prapa përpara. Lëreni maskë n të qëndrojë për 15 minuta. Më pas lani flokët me shampon e zakonshëm.Sigurohuni që këtë maskë ta përdorni çdo ditë për nja javë rresht. /albeu.com/