Librat që duhet me patjetër ti merrni me vete këto pushime

Shtuar më 04/07/2017, ora 16:56

Idetë dhe kuptimet në disa libra janë aq të përjetshëm sa që ia vlen të ktheheni për t'i lexuar ato çdo herë pas here. Nga e gjithë bota dhe kohët historike, më poshtë janë disa libra që mund të lexohen (dhe duhet) të lexohen pa pushim:1.Princi i vogël nga Antoine de Saint-Exupery Historia që ngroh zemrën e princit të vogël dhe trëndafilit të tij na kujton të vërtetat e thjeshta që harrojmë kur bëhemi më të vjetër dhe të shqetësuar, na kujton fëmijën tuaj të brendshëm.2.Portreti i Dorian Gray nga Oscar Wilde'Sot njerëzit e dinë çmimin e gjithçkaje dhe vlerën e asgjëje'.Ky libër luan me mjeshtëri me idetë e bukurisë, virtytit, korrupsionit, veseve, kotësisë dhe moralit. Dorian Gray mund të na kujtojë se sakrifikimi i çdo gjëje për qëllime të cekëta çon në një vend të errët dhe bukuria e vërtetë nuk mund të hiqet nga mosha e vjetër.3.Dhammapanda'Njeriu nuk quhet i mençur sepse bisedon dhe bisedon përsëri; Por nëse ai është paqësor, i dashur dhe i patrembur, atëherë ai në të vërtetë quhet i mençur.Një përmbledhje e thënieve nga Siddhartha Gautama (Buda) që japin frymëzim për jetën e përditshme dhe se si ta shfrytëzojnë atë më së shumti.4.Mbi shkurtësinë e jetës nga Seneca 'Jeta është e gjatë, nëse e dini se si ta përdorni atë.'Shkrimet e filozofit stoik Seneca ofrojnë njohuri të fuqishme në artin e jetesës dhe rëndësinë e arsyes dhe moralit. Seneca shqyrton se si njerëzit humbasin kohë në vend që të bëjnë kohën e tyre në tokë kuptimplotë dhe përmbushjen ...5. Pritjet e Madhe nga Charles Dickens'Vuajtja ka qenë më e fortë se të gjitha mësimet e tjera dhe më ka mësuar të kuptoj se çfarë ishte zemra jote. Unë kam qenë i vendosur dhe i thyer, por - shpresoj - në një formë më të mirë. Pritjet e Madhe ndjekin historinë e një burri apo gruaje në kërkimin e tyre për pjekurinë, zakonisht duke filluar nga fëmijëria dhe duke përfunduar në moshën madhore eventuale të karakterit kryesor. Pritjet e Madhe është historia e jetit jetësor, duke shkruar jetën e tij që nga ditët e hershme të fëmijërisë deri në moshën madhore dhe duke u përpjekur të jetë një zotëri gjatë rrugës.6.Arti i Luftës nga Sun Tzu'Nëse e njihni armikun tuaj dhe e njihni veten, nuk duhet të keni frikë nga rezultatet e njëqind betejave.'Konflikti është një pjesë e pashmangshme e jetës, , por gjithçka që është e nevojshme për t'u marrë me konfliktet është mencuria brenda nesh. Arti i Luftës është ende libri më prestigjioz dhe me ndikim i strategjisë në botë. /albeu.com/