Lexoni sa më shumë, ja çfarë thotë shkenca

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:46

Nëse ju pëlqen të lexoni ju po ndihmoni trupin tuj të jetë në formë hde organizmin të jetë i shëndetshëm:1-Leximi e mban trurin në "formë"Një numër i madh i hulumtimeve sugjerojnë se aktivitetet të cilat janë stimuluese për trurin – si leximi – janë mënyrë efektive për ta përmirësuar shëndetin mendor tek individët e moshës së mesme.Një studim i fundit i publikuar në ‘Neurology Journal’ ka zbuluar se një shprehi e fortë e leximit e zvogëlon dukshëm rrezikun për të pasur probleme me memorie.2-Leximi e përmirëson përqendrimin dhe e lehtëson stresinStili modern i jetesës është tejet i mbushur me presion për shumicën e jetës. Edhe kur njerëzit largohen nga zyra, ditëve të sotme njerëzit shumicën e kohës e kalojnë të ‘ngjitur’ në ekranet elektronike , duke lexuar e-maile, statuse, duke shikuar fotografi apo video në YouTube.Për trurin , kjo ka vetëm një kuptim: punë, punë, punë. Nëse mendja e një personi është vazhdimisht e angazhuar në shpërqendrime të tilla, atëherë për trurin bëhet proces i vështirë pushimi. Prandaj, trurit i duhet një mjet i mirë për t’u relaksuar, transmeton Telegrafi.3-Leximi ju ndihmon të flini më mirëShumica e njerëzve preferojnë të lexojnë nga celularët e mençur para se të flenë. Kjo nuk është ide e mirë, sepse pajisjet elektronike kanë ndikim negativ në kualitetin e gjumit Sipas Anne-Marie Chang, shkencëtare e gjumit , ritmi cirkadik pengohet nga pajisjet elektronike , e kjo do të thotë se leximi në tablet apo celular të mençur jua dobëson kualitetin e gjumit dhe bën të ndjeheni më të lodhur në mëngjes, pavarësisht sa orë i keni bërë gjumë. /albeu.com/