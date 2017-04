Lëkurë gjithmonë e re me kastravec dhe të bardhë veze

Shtuar më 17/04/2017, ora 12:25

Situata stresuese, mbingarkesë në punë, mungesë gjumi, probleme shëndetësore – të gjitha këto faktorë e dëmtojnë lëkurën në fytyrë duke shkaktuar shfaqje të parakohshme të rrudhave dhe njolla të ndryshme.Më poshtë do të gjeni një maskë për fytyrë n shumë efikase, që do t’i rikthejë asaj shkëlqimin dhe ju do të ndiheni më mirë me pamjen tuaj të jashtme.Përbërësit:1 kastravec1 vezëPërgatitja:Merrni vetëm të bardhën e vezës , të cilën duhet ta rrihni mirë derisa të formohet shkuma E grini mirë kastravecin me një grirëse (duhet të mbushni dy lugë plot me tulin e kastravecit).Hidheni atë tek shkuma e të bardhës së vezës dhe i përzieni mirë.PërdorimiSapo përzierja të jetë gati, e aplikoni në fytyrë.Mbajeni për 15 minutaMë pas e lani fytyrë n, shkruan Shëndeti.Maska shërben për pastrimin dhe rigjenerimin e lëkurës. Ajo trajton gjithashtu njollat, hap poret dhe largon rrudhat dhe ënjtjet përreth syve.